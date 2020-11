La Reggiana non aveva potuto prendere parte alla trasferta di Salerno perchè ben 18 calciatori erano positivi al Covid-19, pertanto solo 10 calciatori (di cui 1 portiere) potevano essere schierati, non raggiungendo, quindi il numero di 13 (tredici) calciatori.

Il giudice sportivo ha deliberato il 3-0 a tavolino per la Salernitana nel match contro la Reggiana valevole per la 6a giornata della Serie BKT non disputato lo scorso 31 ottobre per l’assenza della squadra ospite.

La Reggiana non aveva potuto giocare per la grave emergenza Covid

