Rolando Bianchi racconta il -11: ”Leon giullare dello spogliatoio. Da dove nasce ‘Rolandinho’…”

Segnare 18 gol in Serie A la stagione seguente alla rottura di un ginocchio non è proprio un qualcosa che capita a tutti. E’ capitato a Rolando Bianchi, probabilmente nella sua stagione più importante, sicuramente in quella più pazzesca della storia della Reggina: quella del -11 (2006/07). L’ex attaccante amaranto è tornato a parlare di quella storica ed incredibile salvezza, raccontando aneddoti e ricordi di quell’annata. Lo ha fatto al Podcast ”Spalti”, dal quale abbiamo tratto le sue parole che riportiamo di seguito:

Il gruppo e…León

”Eravamo tutti molto molto seri e professionisti. Poi c’era il giullare di turno che era Leon, il quale metteva entusiasmo con il suo modo di fare. Prima degli allenamenti mettevamo sempre la musica al massimo e lui cominciava a ballare sul tavolo. Lo spogliatoio sembrava fosse una disco dance, ma lo facevamo per sorridere, stare insieme, divertirci ed iniziare l’allenamento già con il sorriso. Oltre che in campo, Leon è stato fondamentale all’interno dello spogliatoio. Con la sua simpatia divertiva tutto il gruppo, facendolo arrivare agli allenamenti come fosse una macchina da guerra. Negli allenamenti eravamo impressionanti. Chi perdeva la partitella rosicava per due giorni, perché tutti volevano vincere sempre, anche in allenamento. Questo è servito perché lo spirito battagliero lo si vedeva anche in campo la domenica fino al 90esimo”.

L’arrivo del -15 e la prima giornata

”Quando ci hanno dato la penalizzazione del -15 (poi ridotta a -11, ndr), il mister ci ha fatto un discorso. Disse che chi non se la fosse sentita di affrontare il campionato con quell’handicap, sarebbe potuto tranquillamente andare via. Alla fine siamo rimasti ed eravamo convinti che avremmo potuto farcela, ci siamo uniti più di prima ed abbiamo dato il via a quella grande cavalcata. La prima partita la perdemmo 4-3 con il Palermo, giocando una partita incredibile. Ho fatto tripletta, ma avrei potuto fare cinque gol se non fosse per i miracoli di Agliardi. Già da lì eravamo mentalmente pronti per affrontare una stagione che sapevamo fosse difficilissima ma che avrebbe potuto regalarci grandi soddisfazioni”.

Il rigore di Siena ed il soprannome ‘Rolandinho’

Siena-Reggina 0-1, una vittoria per arrivare a quota…zero punti (penalizzazione ‘annullata’ dopo undici giornate). Sul dischetto Rolando Bianchi: ”Ero molto giovane, mi son preso la responsabilità di calciare un rigore pesantissimo. C’era già Nicola (Amoruso, ndr) sul punto di battuta, ma gli disse che volevo batterlo io. Se avessi sbagliato non sarebbe stato così facile ad assorbire il colpo. A fine partita, il dottore (Favasuli, ndr) mi ribattezzò ”Rolandinho”…

Il rispetto alla privacy di Mazzarri ed i voli privati di Foti

”Il mister rendeva importanti tutti noi. Non veniva mai nello spogliatoio, rispettando i nostri momenti. Magari oggi qualche allenatore manda il suo vice per sapere cosa dicono i ragazzi negli spogliatoi, invece lui no. Quel che succede nello spogliatoio dovrebbe restare lì. Molto bravo anche il presidente Foti. Ad esempio, ci dava la possibilità di avere aerei privati per darci la possibilità di recuperare prima le energie, senza fare troppi scali e prendere diversi voli”.

I tifosi e la festa salvezza

”I tifosi erano il nostro dodicesimo uomo in campo: erano passionali e ci hanno messo sempre l’anima, intimorendo anche gli avversari con la loro presenza. Dopo aver raggiunto la salvezza abbiamo fatto una bellissima festa, io mi sono anche ubriacato. Non avevo mai visto il Corso di Reggio Calabria così pieno di gente…c’erano 300.000 persone a festeggiare un’impresa che verrà ricordata per sempre e che non potrà mai essere ripetuta. Porterò sempre nel cuore tutti i miei compagni di squadra. Eravamo tutti bravi ragazzi che ci divertivamo nel modo giusto e davamo il massimo, da lì in poi non ho mai trovato un gruppo del genere”.

Credit Photo: Maurizio Laganà