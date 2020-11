Reggina, senti Menez: “Voglio tornare in A il prima possibile. Con Denis sto benissimo”

Ispirato e con parecchia voglia di riscatto. Reduce dallo stop per squalifica, Jeremy Menez è pronto a riprendersi la scena e in una intervista rilasciata al Corriere dello Sport, parla dello stato attuale della compagine amaranto, delle sue condizioni fisiche e del cammino passato e presente della Reggina.

Reggina e prossima sfida contro il Pisa

Sulle colonne del Corriere dello Sport, Menez spiega così la situazione di classifica amaranto e la prossima sfida contro il Pisa: “Tranne la ripresa contro l’Empoli nessuno ci ha mai messo in difficoltà. Affrontiano la prossima sfida con serenità, dobbiamo ricordare che siamo una bella squadra e lo abbiamo sempre dimostrato. Usciamo da questo momento senza cambiare nulla ma continuando con il lavoro, il carattere e soprattutto tanta fiducia. Stiamo tornando quelli delle prime giornate”.

Reggina, Menez e i problemi dell’attacco

“Forse ci manca un poco di aggressività in zona gol – ha detto Menez al Corsport -. Un errore complessivo non solo degli attaccanti. Siamo però tranquilli perché abbiamo creato davvero molto”.

Menez ed il rapporto con Denis

“E’ un grande campione ed una grande persona. Si gioca benissimo insieme. Ha sbagliato due rigori ma può capitare, sa di avere la nostra totale fiducia, passerà il periodo. Con lui sto benissimo in campo e fuori”.

Squalifica, ritorno in campo e fiducia ambiente

“Non meritavo quella decisione, sono fatti che succedono venti volte a partita. Sono rimasto male e non sono riuscito a dire una sola parola. Avverto forte il rammarico, quando senti tanta vicinanza è bellissimo, e riparti alla grande. Torno in campo con tutto quello che ho ritrovato venendo alla Reggina. Tanta forza per fare bene con la squadra. Darò il massimo come sempre, talvolta sbaglio qualcosa esagerando nei dribbling ma come dico sempre chi non prova non sbaglia. A questo punto penso al gol, magari una doppietta”, ha detto Menez nell’intervista al Corriere

Obiettivi Reggina

“Voglio tornare in serie A il prima possibile. Ognuno di noi si alza al mattino pensando a dare il massimo per raggiungere un grande obiettivo”.