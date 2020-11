Qui Pisa, in difesa i maggiori dubbi del tecnico D’Angelo

Sono ancora tanti i dubbi di Luca D’Angelo, tecnico del Pisa, per la trasferta di Reggio e la gara di domenica sera al Granillo contro la Reggina. La situazione in casa del Pisa, in vista del match delle 21 ancora non è chiarissima. Di certo c’è solo che mancherà Eros Pisano, espulso contro il Vicenza e non ha ancora scontato il turno di squalifica, visto il rinvio di Pisa-Ascoli. Dubbio ancora per il recupero di Varnier che oltre ad un problema muscolare avverte anche fastidi al ginocchio: il calciatore proverà il recupero.