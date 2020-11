Gazzetta del Sud: “Reggina-Pisa, Folorunsho scalpita…”

Forze fresche a centrocampo. Per tornare a centrare una vittoria che manca da cinque giornate, Mimmo Toscano potrebbe proporre alcune novità di formazione nel match contro il Pisa: uno dei candidati più autorevoli, in tal senso, è Michael Folorunsho.

“L’ex primavera della Lazio- si legge su Gazzetta del Sud-,entrato ad Empoli nel corso della ripresa, insieme a Bellomo è stato uno dei pochissimi calciatori a salvarsi dal naufragio in cui è incappata la compagine dello Stretto sul campo degli azzurri. Non è la prima volta, che Folorunsho offre un contributo importante dopo essere subentrato dalla panchina, vedi il gol che ha regalato alla Reggina un insperato pareggio contro il Pordenone”.

Il classe ’98, può essere utilizzato sia sulla linea dei centrocampisti che in posizione di trequartista. “Forza fisica in mediana, ma anche capacità balistiche e preziosi inserimenti sulla trequarti: dopo sette giornate, per il centrocampista italo-nigeriano potrebbe essere arrivato il momento buono per celebrare l’ esordio da titolare in campionato”.