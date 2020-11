Accadde oggi: Reggina-Pisa, il Comunale in ricordo di Donato Bergamini

19 novembre 1989, serie B, 13esima giornata di andata. Dopo aver battuto il Pescara, gli amaranto di Bruno Bolchi completano il doppio turno casalingo ospitando la capolista Pisa. Simonini e compagni sono in piena zona promozione, il big match si gioca in un Comunale gremito.

Applausi scroscianti e commozione prima della partita, quando i sostenitori reggini ricordano con uno striscione Donato Bergamini, calciatore del Cosenza deceduto il giorno prima a soli 27 anni (in quei giorni si pensava ad un suicidio, ma a distanza di quasi trent’anni è emersa la sconvolgente verità, riguardante l’omicidio dell’ex centrocampista). Oltre a rendere omaggio alla memoria di Bergamini, la tifoseria calabrese riserva una bellissima accoglienza a Romeo Anconetani, storico patron dei nerazzurri, omaggiato di alcune sciarpe. Un gesto che non passerà inosservato agli occhi dell’indimenticabile dirigente, il quale regalerà 100 biglietti agli Ultras amaranto in occasione della gara di ritorno.

A dispetto di quanto avvenuto sugli spalti, in campo le emozioni scarseggiano, complice un terreno reso pesantissimo dalla pioggia battente. Partita bloccata e difese protagoniste, anche se la Reggina, nella ripresa, avrà l’occasionissima per firmare il colpaccio: il colpo di testa in tuffo di Paciocco sembra destinata in fondo al sacco, ma Simoni ricaccia in gola l’urlo di gioia del Comunale, alzando in corner con un prodigioso intervento.

Di seguito, la formazione amaranto.

REGGINA-PISA 0-0 (19/11/1989)

Reggina: Rosin, Bagnato, Attrice, Maranzano, Pozza, Pergolizzi, Mariotto (Zanin), Bernazzani, Paciocco, Orlando, Simonini. Allenatore: Bolchi.