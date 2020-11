Reggiomediterranea, Misiti a RNP: “Molto meglio ripartire da gennaio”

Il pallone in Eccellenza ha smesso di rotolare da ormai tre settimane, la sosta forzata ha lasciato una classifica che vede tra le prime ancora una volta la Reggiomediterranea, imbattuta e a quattro punti dalla vetta, nonostante un certo ridimensionamento nei programmi per la stagione.

Ai microfoni di RNP è intervenuto il tecnico amaranto, Giuseppe Misiti, con il quale abbiamo parlato innanzitutto dello stop ai campionati e di un’eventuale ripresa: “La situazione purtroppo è disastrosa, ogni giorno si contano tante vittime e tantissimi nuovi contagiati. Allo stato attuale, pensare di poter riprendere gli allenamenti dal 3 dicembre, come affermato dai vertici della LND, sembra a dir poco azzardato; ipotizzare gennaio invece, con una curva dei contagi in discesa e il vaccino in arrivo, sarebbe già diverso. Quindici-venti giorni di preparazione e da febbraio si tornerebbe in campo, giocando anche in infrasettimanale per completare la stagione entro giugno. In tal senso il mercato di dicembre potrebbe tornare utile alle squadre con un organico minimo, le quali avrebbero l’opportunità di allargare la rosa così da poter affrontare meglio tutte quelle partite. In ogni caso, tra sospensioni, rinvii, recuperi e riprese, il campionato sarà decisamente falsato.“

Un campionato, quello di Eccellenza, che ha visto comunque partire al meglio la Reggiomediterranea, per la soddisfazione di mister Misiti: “Sono contento per il nostro avvio, siamo partiti per un campionato tranquillo e siamo riusciti a far bene nelle prime gare, vincendone tre e pareggiandone due. Purtroppo la sospensione per la pandemia ci ha un po’ penalizzati, avendo in squadra tanti ragazzi argentini che sono tornati in patria e che potrebbero andare incontro a qualche ritardo nel tornare qui, quando sarà il momento di riprendere. Le società con un budget più alto potranno cercare di rafforzarsi ulteriormente per puntare a vincere. La panchina lunga e la condizione atletica saranno fondamentali, basti pensare che nel mese di novembre noi avevamo otto partite da giocare e che si era lavorato anche in quell’ottica, mentre invece siamo fermi; avere in squadra molte alternative di un certo peso potrà fare la differenza.”