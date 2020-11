Reggina, tra dubbi e assenze Toscano studia soluzioni alternative

Di certo questo avvio di campionato per la Reggina non è stato fortunato. Sicuramente non lo è stato sul campo con gli amaranto che, specie nelle prime gare, hanno raccolto meno di quanto meritato vedendo sfumare la vittoria in più di una occasione, vuoi per la bravura del portiere avversario, vuoi per i legni a dire no ai tentativi della Reggina. A questo bisogna aggiungere anche la situazione di alcuni calciatori spesso infortunati e indisponibili, specialmente in attacco dove quasi sempre, in queste giornate, il tecnico Toscano è stato chiamato a scelte obbligate affidandosi sempre a German Denis.

Reggina, Rivas e Lafferty in dubbio.

Non andrà meglio domenica sera al Granillo (ore 21) contro il Pisa. Se è vero che rientra Menez dopo la squalifica, è anche vero che nonostante la sosta la compagine amaranto rischia di non avere tutta la batteria di attaccanti a disposizione. Rigoberto Rivas ha risentito di un fastidio muscolare nell’ultima gara di Empoli, si è sottoposto ad alcuni controlli, dovrebbe poter essere disponibile per il prossimo match ma sicuramente non avrà i 90′ minuti nelle gambe. Kyle Lafferty invece ha lasciato il ritiro della sua nazionale (leggi qui la notizia). Bisognerà capire se il giocatore rientrerà in tempo a Reggio per essere tra i convocati.

Charpentier assente sicuro

Chi non ci sarà sicuramente è Gabriel Charpentier che si è nuovamente infortunato, l’attaccante aveva ripreso ad allenarsi con i compagni dopo alcuni mesi di stop forzato per infortunio. Da valutare i tempi di recupero, sicuramente lunghi almeno di qualche settimana. Nikola Vasic sembra invece poter essere dei convocati del reparto offensivo.

Le soluzioni di Toscano

La coppia Menez-Denis dovrebbe essere quella titolare, così come è stato per quasi tutto questo campionato. Ma il tecnico potrebbe ipotizzare alcune soluzioni alternative. La prima, e forse quella più plausibile, è una staffetta Denis-Vasic nel ruolo di prima punta, con lo svedese che potrebbe ottenere maggiore minutaggio. La seconda è l’inserimento di un altro centrocampista dall’inizio (Folorunsho o Mastour) con l’avanzamento di Bellomo in attacco a sostegno di Menez. Più probabile che Toscano non snaturi quella che è la fisionomia di gioco e tattica della sua Reggina, con Rolando e Liotti che dovrebbero tornare titolari nelle corsie esterne. Insomma Toscano studia le mosse per invertire subito la rotta.