Pisa, Corrado in vista della Reggina: ”Per le trasferte disagevoli avevamo detto niente posticipi…”

L'emergenza covid in Calabria tocca inevitabilmente anche il mondo del calcio: il presidente del Pisa spiega come dovranno gestire la trasferta di Reggio Calabria

Classificazione come ”zona rossa”, la Calabria si trova oramai da qualche settimana all’interno della cerchia di quelle regioni particolarmente attenzionate dall’emergenza coronavirus. Una decisione, quella di includere il territorio calabrese nella zona più calda di tale emergenza per via delle scarse condizioni delle strutture ospedaliere, che ha avuto delle ripercussioni anche nel mondo del calcio ed in particolar modo nella logistica legata alle trasferte delle squadre nel territorio calabrese (piuttosto che in quello lombardo, laziale ecc…).

In vista della sfida di domenica del ”Granillo” con la Reggina, ad esempio, il patron del Pisa, Giuseppe Corrado, la settimana scorsa aveva definito ”complicata” la trasferta di Reggio Calabria dal punto di vista logistico, in quanto zona rossa. Nelle ultime ore, lo stesso presidente dei toscani lo ha ribadito ai microfoni del Corriere dello Sport, sottolineando come, in virtù di tale situazione, per le trasferte più a rischio non fossero previsti dei posticipi (la sfida di domenica, ore 21, lo è).

“Tutte le società – dice Corrado – avevano chiesto che per le trasferte disagevoli non fossero previsti posticipi. Ora avremo un pernottamento in più. Se si fosse giocato domenica alle 14, non ci sarebbe stato questo problema perchè avremmo potuto fare rientro nella stessa giornata. Per motivi di sicurezza sanitaria dovremo usufruire di un volo charter e soggiornare in un albergo riservato solo a noi per evitare qualsiasi tipo di contatto con l’ambiente esterno”.

E sulla partita, il massimo dirigente nerazzurro dichiara: ”Mi aspetto una gara intensa che ci permetta di recuperare qualche punto lasciato per strada. Il match è delicato e difficile.”