Ex Reggina, Missiroli ed il soprannome ”Missile”: “Me lo diede Mesto in prima squadra”

Pezzi di Reggina. In occasione di un’intervista ai canali ufficiali della Spal, è bastata una risposta su specifica domanda da parte di Simone Missiroli per accendere i ricordi dei tifosi amaranto, risalenti agli anni in cui Reggio Calabria militava nella massima serie del calcio italiano.

Gli stessi in cui un ragazzo classe ’86, dal fisico tutt’altro che imponente, nonché figlio d’arte, si approcciava al mondo amaranto partendo dalle giovanili. Era proprio Simone Missiroli, che da lì a qualche anno (esattamente nella stagione 2004/05) sarebbe stato aggregato in prima squadra con risultati sempre più convincenti.

Al suo primo anno tra i grandi è stato anche ‘ribattezzato’ con il soprannome “Missile” ed è di ciò che ha parlato ai microfoni ufficiali del club estense, in seguito ad una domanda legata alla provenienza di tale appellativo.

“Ai tempi della Reggina – dice l’ex centrocampista amaranto – se non sbaglio fu Giandomenico Mesto a darmelo, ero stato aggregato dalla primavera alla prima squadra. Ai tempi ero ancora più magro e correvo veloce. Giocando anche sul cognome è nato ‘missile’…”.

Poi anche una risposta circa curiosità dei tifosi in merito ai grandi calciatori che abbia affrontato: “Da giovanissimo ho disputato i primi tre anni con la Reggina in Serie A ed ho giocato contro tanti grandi campioni: da milanista dico Maldini e Kakà”.