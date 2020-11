Ex Reggina, il portiere Andrea Sala riparte da Arezzo

Con la Reggina ha collezionato 37 presenze, praticamente l’intera stagione 2016/2017, quella del ritorno tra i pro degli amaranto. Adesso il portiere Andrea Sala prova una nuova esperienza, sempre in serie C. L’Arezzo ha infatti ufficializzato il suo acquisto con una nota stampa.

“La S.S. Arezzo è lieta di comunicare che Andrea Sala è un nuovo calciatore del Cavallino. Andrea Sala, portiere classe 1993, veste la maglia amaranto dopo le esperienze in Serie C con Rimini, Sambenedettese, Reggina e Pro Patria e in Serie B con la Ternana. Ad Andrea, da parte della Società, va il più sincero in bocca al lupo per la stagione”.