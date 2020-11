Tecnici contro: Luca D’Angelo, l’uomo dei playoff

Verso Reggina-Pisa: il tecnico dei nerazzurri, alla sua terza stagione in Toscana, ha ottenuto due promozioni in panchina vincendo la post-season.

Grinta e carattere, dal campo alla panchina. Luca D’Angelo, tecnico dei prossimi avversari della Reggina, prima di vestire i panni dell’allenatore è stato anche un discreto calciatore, come dimostrano le presenze in B con le maglie di Castel di Sangro, Alzano Virescit, Fermana e Rimini.

Proprio da Rimini, nel 2010, inizia la sua avventura in panchina: un avvio col botto, dal momento che il Rimini targato D’Angelo, grazie alla vittoria dei playoff, viene ammesso in serie C (terza promozione con i biancorossi romagnoli, considerando anche le due da calciatore). Subito dopo, le esperienze con Alessandria, Fidelis Andria, Bassano Virtus (ad oggi, l’unico esonero della carriera) e della Casertana.Un girovagare da Nord a Sud, fin quando, nell’estate del 2018, per D’Angelo arriva la chiamata del Pisa. Il connubio si tramuta in trionfo, dal momento che i nerazzurri conquistano la cadetteria, sbancando Trieste nella finale playoff, al termine dei tempi supplementari. Confermato anche per la stagione successiva, il 49enne tecnico nativo di Pescara guida i nerazzurri ad un ottimo nono posto, giungendo ad un passo da quei playoff che già gli avevano aperto le porte della gloria.

Quest’anno, almeno per il momento, le cose non stanno andando bene. Tra un’infermeria quasi sempre affollata ed alcune prestazioni non certo brillanti, i nerazzurri sono una delle poche squadre a non avere ancora mai vinto una partita, ed occupano il penultimo posto in condominio con Ascoli, Entella e Pescara.

Il modulo-Per quanto riguarda l’aspetto tattico, si tratta di un allenatore che ha dimostrato grande duttilità. Il suo modulo preferito è il 4-3-1-2, ma in alcune circostanze non disdegna la difesa a tre, schierando la propria squadra con il 3-5-2 o il 3-4-1-2.

I precedenti con la Reggina- Gli amaranto e D’Angelo si sono incrociati per due volte, nella stagione 2017/2018, quando il classe ’71 guidava la Casertana. Pareggio per 0-0 a Caserta, vittoria per 2-1 per la Reggina in riva allo Stretto. Il match di ritorno, che di fatto tolse l’undici di Maurizi dall’incubo retrocessione, fu contrassegnato da un accenno di rissa tra le due panchine, cominciato durante il primo tempo e proseguito all’intervallo. Tensione alle stelle, seguita dalle squalifiche del Giudice Sportivo: il più colpito fu l’ex coordinatore dell’area tecnica amaranto Salvatore Basile (sei mesi di stop), mentre D’Angelo, espulso dal direttore di gara, venne fermato per un turno.

Giuseppe Canale