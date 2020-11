La Reggina ed il nuovo Granillo, il progetto continua

Uno stadio ultramoderno, dotato di tutti i comfort, che sia fruibile non solo nelle ore riguardanti le partite casalinghe degli amaranto, ma tutta la settimana. La Reggina continua a pensare in grande, il progetto inerente il restyling del Granillo, pur rallentato dalla crisi dovuta al Covid, non è certo finito in soffitta.

A spiegare alcuni importanti passaggi è Fabio De Lillo, responsabile dei rapporti con le istituzioni.

<<E’ importante sapere- si legge sull’edizione odierna della Gazzetta del Sud- come l’operazione sarà attuata a costo zero per la Reggina, che metterà il 20% a garanzia del valore. Ipotizziamo che l’opera costi 10 milioni di euro, la Reggina impiegherà 2 milioni facendosi finanziare dall’Istituto del Credito Sportivo presieduto da Andrea Abodi che è già stato personalmente a Reggio Calabria, visionando i luoghi, compreso il S. Agata, con i propri tecnici. Tale cifra prevede una rata mensile che sarà pagata grazie alla parte “profit”. Quest’ultima troverà una risonanza e uno sfogo superiori adesso che la squadra è in B. Luca Gallo in passato ha avuto contatti con grandi ditte a livello europeo>>.