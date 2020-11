Storie di ex: Liotti, il Pisa è quell’indimenticabile notte di Trieste…

Verso Reggina-Pisa, per l'esterno sinistro amaranto un'importantissima esperienza in Toscana.

Sarà Daniele Liotti il grande e x della sfida tra amaranto e nerazzurri, in programma domenica sera allo stadio Granillo.

Il duttile fluidificante è approdato in Toscana nell’estate del 2018, dopo essersi svincolato dal Siracusa, complice il fallimento del club aretuseo. Il primo anno è di quelli da ricordare, con Liotti che colleziona 16 presenze (delle quali 13 da titolare) sotto la gestione D’Angelo , dando così un prezioso contributo al ritorno in B della compagine pisana. La data da cerchiare in rosso, corrisponde all’ 8 giugno 2019: i nerazzurri espugnano Trieste nella finale playoff, in una gara che vede il classe ’94 giocare titolare per 70 minuti.

Nella stagione seguente tuttavia, le cose non vanno per il verso giusto: complice una distorsione alla caviglia, rimediata poco prima dell’inizio del torneo di B, Liotti disputa solo tre partite di campionato e due di Coppa Italia. Il poco spazio concessogli, porta all’addio nello scorso gennaio: la Reggina, che già lo aveva cercato in estate, non si fa sfuggire l’occasione.

Prima di approdare in Calabria, l’esterno sinistro nativo di Vibo ha voluto comunque rendere omaggio al suo “vecchio amore”, attraverso un toccante messaggio. <<Oggi per me inizia un nuovo capitolo professionale ma, a livello umano, non potrò dimenticare gli anni trascorsi a Pisa. Vi porterò sempre nel mio cuore. Gli addii non sono mai facili ma ora mi aspetta una nuova avventura, felice di iniziare e di dimostrare massimo impegno e professionalità”.

La serie B perduta, Liotti la riconquisterà presto, nella cavalcata trionfale degli uomini di Toscano c’è anche la sua firma, vedi l’eurogol col quale ha deciso il big match contro la Ternana. Il numero 94, attuale capocannoniere della Reggina con 3 gol, potrebbe riprendersi una maglia da titolare proprio domenica sera, per sfidare il suo passato.

Giuseppe Canale