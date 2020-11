Serie B: Vicenza-Chievo a rischio rinvio, il Monza pensa già al mercato di gennaio

Tra covid e calciomercato. La Serie B si avvia a scaldare i motori in vista dell’ottava giornata, che dunque segnerà il proseguimento del campionato cadetto in seguito alla sosta dovuta agli impegni delle Nazionali. Nel frattempo, non mancano voci e fantasie di mercato in vista della sessione invernale, che partirà il 4 gennaio e si chiuderà il giorno 31 dello stesso mese.

Coronavirus: prima gara a rischio

Con la ripresa del campionato, è tornato anche ad aleggiare il rischio rinvio delle gare a causa delle positività al Covid. Dopo sette giornate, sono già quattro le gare finora rinviate, tre delle quali spalmate proprio nelle ultime tre giornate. Anche in questa 8^ giornata potrebbe esserci una sorpresa in tal senso, dal momento in cui si fa sempre più alto il rischio rinvio del derby veneto tra Vicenza e Chievo Verona, con il club vicentino che ha ufficialmente inoltrato alla Lega B la richiesta di rinvio della gara (in programma sabato 21 novembre alle ore 16) a causa dell’indisponibilità di numerosi calciatori biancorossi a causa del Coronavirus (una decina circa). Le prossime ore saranno decisive per conoscere l’esito da parte della Lega, con il Vicenza che, qualora la richiesta venisse accolta, si giocherebbe l’unico jolly disponibile per richiedere il rinvio.

Intanto il Monza…

Dal covid al mercato. Il primo ha senza dubbio avuto delle ripercussioni sul secondo, che però alcune squadre continuano a guardare quasi con occhi diversi. E’ il caso del Monza di Berlusconi e Galliani che, secondo tuttomonza,it, starebbe seriamente valutando di mettere a segno un altro colpo in attacco per gennaio. Alla luce dell’infortunio di Mattia Finotto, che sarà costretto a restare fuori a lungo, il club brianzolo avrebbe messo gli occhi su Ilija Nestorovski (38 reti in due stagioni e mezzo con il Palermo dal 2016 a gennaio 2019), attaccante dell’Udinese che sta trovando poco spazio con Gotti. Il centravanti macedone scenderebbe di categoria consapevole di lottare per l’immediato ritrno in massima serie.