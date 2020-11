Reggina, emergenza totale in attacco. Menez e Denis costretti agli straordinari

Nemmeno la sosta ha migliorato la situazione nel parco attaccanti della Reggina. Lo stop al campionato per gli impegni delle Nazionali, che sarebbe dovuto servire agli amaranto per recuperare a pieno alcuni calciatori infortunati, ha invece consegnato al tecnico Domenico Toscano gli stessi problemi di sempre.

Rigoberto Rivas, infatti, dopo i fastidi muscolari patiti ad Empoli sembra non riuscire a tornare in gruppo e quindi ad essere disponibile per la sfida di serie B prevista domenica sera contro il Pisa (anche se fino all’ultimo, mancando ancora cinque giorni, si cercherà di capire le condizioni del giocatore): Si è fermato nuovamente Gabriel Charpentier, attaccante del Genoa in prestito alla Reggina che in pratica fino adesso non ha mai visto il campo. Il francese stava recuperando da un infortunio e durante uno scontro di gioco ha subito un problema al ginocchio: probabile che il suo rientro, a questo punto, slitti direttamente al 2021. Impegnato in nazionale rientrerà solo giovedì a Reggio Calabria Kyle Lafferty, la cui presenza contro il Pisa, dunque, non è per nulla scontata (bisogna in questi case sottoporre il calciatore a tampone ed attendere l’esito).

Mimmo Toscano è dunque nuovamente alle prese con l’emergenza attacco: con Jeremy Menez (al rientro dalla squalifica) e German Denis costretti agli straordinari ed il solo Nikola Vasic a disposizione come possibile cambio. Situazioni che purtroppo si stanno sempre più ripetendo in questa stagione amaranto di serie B.

