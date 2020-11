Qui Pisa, D’Angelo prepara la sfida alla Reggina con un dubbio a centrocampo

Sono almeno due i dubbi che accompagnano la preparazione del Pisa alla sfida di campionato contro la Reggina prevista per domenica sera al Granillo (ore 21).

Il primo è in difesa ed è relativo alla presenza di Marco Varnier, atleta che si è fermato durante gli allenamenti con la nazionale under 21 per un problema muscolare. Sarà valutato nei prossimi giorni dallo staff medico pisano. Il dubbio più importante è però quello relativo alla presenza a centrocampo del forte nazionale rumeno under 21 Marius Marin, stasera impegnato nella sfida contro la Danimarca che rientrerà in Toscana non prima di giovedì: la sua presenza a Reggio Calabria, domenica sera, non è per nulla certa. In caso di assenza il tecnico D’Angelo dovrebbe confermare De Vitis insieme agli insostituibili Luca Mazzitelli (cercato dalla Reggina in estate) e Robert Gucher.