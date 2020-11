Lafferty out anche contro la Romania: l’annuncio della Federazione nordirlandese

E’ durata 43′ l’avventura in campo con la Nazionale dell’Irlanda del Nord per Kyle Lafferty in questa settimana di incontri tra Nazionali, l’ultima del 2020. L’attaccante amaranto è stato impiegato soltanto nella prima uscita contro la Slovacchia (subentrando al 77′), gara decisiva per la qualificazione ai prossimi europei, sfumata nei tempi supplementari a causa della vittoria del team di Marek Hamsik. E’ stata la prima ed ultima apparizione del possente centravanti della Reggina, che il giorno successivo ha lasciato il ritiro della Nazionale per fare ritorno a casa, non partecipando alla sfida di Nations League di tre giorni dopo contro l’Austria (un’assenza che aveva destato qualche sospetto).

A mettere in chiaro i fatti è stata la Federazione nordirlandese, che poco fa, a mezzo stampa, ha fatto il punto sui giocatori che salteranno la sfida di domani sera contro la Romania. Sono cinque e tra questi rientra proprio Kyle Lafferty, il quale, si legge sul sito ufficiale della federazione, ”ha lasciato la squadra venerdì per tornare a casa per motivi personali”.

Ancora ignota la motivazione specifica (ricordiamo però che l’attaccante è stato recentemente colpito dal gravissimo lutto derivante dalla perdita della sorella), mentre sarà da capire se quest’ultima influirà o meno su una sua presenza in maglia amaranto nel match di domenica tra Reggina e Pisa.