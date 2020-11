Bagnarese, la mano di mister Ficarra sulla rinascita biancoazzurra

In meno di un mese i tirrenici sono passati dalla sconfitta per 6-0 con la Gioiese al netto 4-0 inflitto al Vallata del Torbido

Lo scorso 27 settembre la Bagnarese faceva il suo debutto in campionato incassando un pesante 6-0 dalla Gioiese, dopo aver rischiato di dover rinunciare alla partecipazione al torneo, riuscendo solo a pochi giorni dal debutto a garantire la propria presenza, scegliendo il tecnico in extremis e iniziando a guardare con occhi diversi al mercato e al futuro.

A distanza di meno di un mese, lo scorso 24 ottobre, la compagine biancoazzurra ha rifilato un netto 4-0 al Vallata del Torbido ottenendo la prima vittoria in campionato, un successo giunto a completamento di un percorso avviato proprio dagli insegnamenti tratti dalla sconfitta della prima giornata. Ad assorbire e trasmettere queste importanti lezioni ci ha pensato mister Pino Ficarra, l’uomo scelto alla vigilia del campionato per portare alla salvezza una Bagnarese partita con evidenti difficoltà ma che, con impegno, volontà e la saggezza portata dall’esperienza del suo tecnico e di elementi quali capitan Musumeci, classe ’64, ha fruttato risultati positivi nei successivi cinque incontri.

Dopo la sconfitta iniziale infatti, i tirrenici hanno messo in fila tre pareggi, due interni contro Archi e Rombiolese, intervallati da quello ottenuto a Bocale contro il Borgo Grecanico, nel quale si misero in luce due grandi protagonisti di questa ascesa biancoazzurra: Douglas Silva de Almeida, fantasista brasiliano autore di un meraviglioso gol del pareggio, e Antonio Crupi, l’esperto estremo difensore che a pochi minuti dal termine neutralizzò un rigore di Marino.

Dopo i tre pareggi di fila, arrivò la seconda sconfitta del torneo in casa del Parghelia, una battuta d’arresto di misura che aveva comunque mostrato evidenti segni crescita del gruppo di mister Ficarra. Poi la roboante vittoria sul Vallata del Torbido, aperta dal penalty di Mileto, proseguita poi dal gol da opportunista di Da Silva, il tris ancora di pregevole fattura firmato da Douglas e infine il poker con l’incornata vincente di Mbatek. In meno di un mese le prospettive a Bagnara si sono completamente ribaltate e mister Ficarra ha messo un prezioso zampino in questa rinascita biancoazzurra.

(Nell’immagine principale, tratta dalla fanpage Facebook della AC Bagnarese, l’undici schierato contro il Parghelia)