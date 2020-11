Accadde oggi: Viola riprende la Ternana, ritorno da brividi per Toscano

17 novembre 2012, serie B, 15esima giornata di andata. La Reggina di Davide Dionigi ha allontanato l’ombra della crisi grazie al pesantissimo successo esterno di Bari, ma sulla strada degli amaranto c’è un altro importante match in chiave salvezza, contro la Ternana. La strada è subito in salita, dal momento che il signor Mariani di Aprilia (lo stesso che, un anno dopo, sarà il protagonista in negativo di Reggina-Palermo) sventola un rosso diretto nei confronti di Ely, il cui intervento probabilmente non era neanche da cartellino giallo. In pochi istanti i rossi diventano due, dal momento che il direttore di gara espelle anche Dionigi per proteste. Gli animi si surriscaldano, al 29′ resta in dieci anche la Ternana per il doppio giallo a Nolè.

La partita, su entrambi i fronti, è dominata dal nervosismo e dalla paura di non perdere, ma al 67′ gli ospiti passano con Maniero, che sugli sviluppi di un corner insacca di testa. Sembra l’episodio decisivo, ma all’83’ gli amaranto pareggiano i conti con Alessio Viola, lesto ad anticipare tutti ed a mettere di precisione alle spalle di Ambrosi. Sospiro di sollievo per la “pericolante” Reggina, al Granillo finisce 1-1.

L’episodio più emozionante del pomeriggio tuttavia, riguarda l’accoglienza riservata a Mimmo Toscano, tornato da avversario nella città che lo ha visto crescere come uomo e calciatore. Nel corso del primo tempo, la Curva Sud srotola uno striscione recitante la scritta “Salutiamo Mimmo Toscano, simbolo d’un calcio d’altri tempi“. Il tecnico delle Ternana si accorge del bellissimo gesto, ed dalla panchina alza un braccio verso la Curva, in segno di ringraziamento. “E’ stata un’emozione grandissima, il risultato e la partita sono passati in secondo piano“, dirà Toscano a fine partita. Sette anni più tardi, Reggio riabbraccerà quel calciatore-simbolo accolto come un Re, ma questa è un’altra storia…