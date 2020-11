Reggina, Taibi indica la strada: “Prima cattivi e dopo belli”

Il ds alla Gazzetta del Sud: "Dopo ogni sconfitta, bisogna avere rabbia in corpo, sentire tutto il peso che ne deriva"...

Questione di atteggiamento. Nell’intervista concessa alla Gazzetta del Sud, Massimo Taibi ha analizzato ciò che non ha funzionato in queste prime giornate.

<Ad Empoli abbiamo perso male- ha spiegato il ds-perché non abbiamo saputo interpretare la sconfitta con la Spal. Dopo ogni sconfitta, bisogna avere rabbia in corpo, sentire tutto il peso che ne deriva. Ed invece, ci siamo limitati a pensare che si trattasse solo di un incidente di percorso. Insieme alla squadra ed al mister, abbiamo analizzato sia questo che altri aspetti. Serve più cinismo>>.

Alla squadra c’è poco da rimproverare, ma bisogna alzare l’asticella dell’intensità<<Parte tutto da un atteggiamento che deve cominciare sin dagli allenamenti. Per attaccamento alla maglia ed impegno, questi ragazzi sono encomiabili, ma calcisticamente parlando ora bisogna pensare ad essere prima di tutto cattivi, e poi belli. Attenzione, non voglio gettare la croce addosso agli attaccanti. Il mio è un discorso che riguarda il collettivo. In difesa, ad esempio, abbiamo subito gol evitabilissimi>>.