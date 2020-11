Qui Pisa: da valutare il difensore Varnier. D’Angelo studia il cambio modulo

Il Pisa riprende oggi gli allenamenti in vista del match di domenica prossima contro la Reggina al Granillo, ore 21. La settimana servirà tanto al tecnico dei toscani Luca D’Angelo, per capire quali giocatori saranno abili per la sfida in terra calabrese e in particolare servirà per chiarire i dubbi relativi alle presenze di Varnier, Marin e Loria in vista del match con la Reggina.

Preoccupa per i pisani soprattutto il problema muscolare del giovane difensore dell’under 21 Marco Varnier che ha lasciato il ritiro della nazionale e proprio oggi verrà valutato dallo staff medico. Squalificato il difensore mancino Eros Pisano, al suo posto probabile l’impiego di Lisi. Il tecnico D’Angelo potrebbe, comunque, optare per un modulo differente rispetto alle prime giornate di campionato.