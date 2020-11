La promessa di Taibi: “Reggina, farò di tutto per riportarti in serie A”

Il direttore sportivo amaranto alla Gazzetta del Sud: "La Reggina per me non sarà mai una squadra come le altre".

La partenza a rilento, non ha di certo spento le ambizioni amaranto. Parola di Massimo Taibi, intervenuto ai microfoni della Gazzetta del Sud per fare il punto della situazione.

<< Ho detto che dobbiamo mettere dieci squadre davanti a noi- si legge- ma non significa che vogliamo arrivare undicesimi, perché il nostro lavoro deve essere finalizzato a superare il maggior numero possibile degli avversari che ci precedono. Qualora non arrivassimo nella parte sinistra della classifica, sarebbe un fallimento. Da parte mia, farò di tutto affinché questa città si riprenda ciò che merita>>.

Chiaro il riferimento alla serie A. << E’ il mio chiodo fisso, fin da quando sono tornato. Un sogno che ho cominciato ad accarezzare-ha proseguito il ds- soprattutto dopo l’avvento del Presidente Gallo. La Reggina per me non sarà mai una squadra come le altre. Non so se quest’anno, l’anno prossimo o chissà tra quanto, ma voglio rivederla dove l’avevo lasciata da calciatore. Per continuare a sognare, abbiamo anche bisogno dell’affetto della gente: i nostri tifosi sono importantissimi anche quando non possono venire allo stadio, alcune critiche particolarmente feroci non aiutano. A volte bisogna anche concedere delle attenuanti. Non voglio cercare alibi, ma fino ad oggi, tra squalifiche ed infortuni, abbiamo avuto un attacco sempre ridotto all’osso >>.