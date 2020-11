Folorunsho a RNP: “Gruppo unito, Menez e Denis sempre i primi ad incoraggiarci”

Il tempo stringe ed il campo chiama: dopo due sconfitte consecutive la Reggina domenica sera affronta il Pisa. Non è una gara decisiva ma sicuramente già importante nel cammino amaranto, e il centrocampista Michael Folorunsho, ai microfoni di Reggionelpallone ne è pienamente consapevole.

“Sono dell’idea – ha spiegato Folorunsho a RNP – che ogni partita può incrinare la rotta, specie in un campionato così lungo ed equilibrato basta poco affinché una stagione cambi, sia in positivo che in negativo. La serie B è molto difficile, siamo ancora all’inizio ed è importante domenica scendere in campo con la ferma intenzione di fare bene e reagire a questo momento”.

Al suo primo anno di cadetteria, Folorunsho non ama andare troppo oltre con le parole e con il pensiero, la sua testa pensa sempre al lavoro quotidiano. “Non mi piace fare previsioni a lungo termine, perché sono dell’idea che il campionato va giocato una partita alla volta e altrettanto consapevole che se dai sempre il massimo, a fine anno, arriverai dove avrai meritato. Questo è l’importante a mio avviso, dare sempre il massimo”.

L’arrivo a Reggio in cerca del riscatto dopo una stagione altalenante a Bari, a causa di un infortunio ad inizio anno. “Sono un calciatore che per caratteristiche fisiche deve svolgere l’intero ritiro con la squadra, non amo saltare gli allenamenti perché mi servono come il pane, più minuti ho nelle gambe meglio riesco ad esprimersi. Purtroppo lo scorso anno mi sono fatto male proprio in ritiro, poi ho avuto ancora un problema, diciamo che è stato un anno tormentato dai guai fisici”.

Cresciuto nella Lazio e con un amore viscerale per i biancocelesti, l’obiettivo del centrocampista è quello di affermarsi in serie b e tentare l’approdo nell’Olimpo del calcio. “Penso l’obiettivo di ogni giovane calciatore sia quello di arrivare nella massima competizione, è chiaro che c’è sempre l’esigenza di volersi migliorare. Adesso però voglio fare bene con la Reggina, poi piano piano vediamo come andrà senza avere frenesia”.

L’arrivo in B dopo una stagione difficile a Bari, una prova di grande fiducia di Taibi e della società. “Per me questa è un’opportunità molto importante, devo continuare a lavorare per ripagare la fiducia. A Reggio mi trovo molto bene, in città e con i compagni, con la società. Vorrei salutare tutti i tifosi della reggina, mi dispiace non poterli vedere allo stadio perché l’anno scorso con il Granillo strapieno ho potuto conoscere quello di cui sono capaci e non averli per noi è una mancanza: cercheremo di impegnarci sempre e ottenere il massimo, lo faremo per loro”.

Uno spogliatoio, quello amaranto, in cui non mancano di certo i “nomi” di grosso calibro ed i calciatori con un passato da palcoscenici internazionali. “Ho legato con tutti, la nostra è una squadra dove stiamo bene. Denis, Menez, i giocatori più esperti sono anche quelli che stanno più vicino a noi giovani, hanno sempre una parola di incoraggiamento, una pacca sulla spalla per aiutarci. Sono dei campioni, dei veri professionisti, si vede anche da questi atteggiamenti”.

Rileggi la prima parte dell’intervista di Folorunsho a Reggionelpallone qui.