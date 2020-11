Folorunsho a RNP: “L’anno scorso ammiravo la compattezza della Reggina. Adesso dobbiamo reagire”

Fisico imponente, duttilità tattica, Michael Folorunsho è uno di quei calciatori che oggi incarna il “centrocampista moderno”.

Le giovanili nella Lazio di cui resta grande tifoso, poi il salto tra i pro con due anni da protagonista a Francavilla e il Napoli che ne acquista il cartellino. A Bari una stagione limitata dai problemi fisici, adesso in B con la Reggina per trovare la giusta consacrazione e conquistarsi la massima serie. Ai microfoni di Reggionelpallone Michael Folorunsho mostra il piglio del calciatore maturo , a dispetto della sua giovane età che gli permette ancora di essere tra gli under in campionato, le sue parole sono sempre frutto di una riflessione.

Come quella sull’analisi della situazione attuale in casa amaranto. “In settimana nello spogliatoio abbiamo parlato e ascoltato le parole del mister e del direttore sportivo. Abbiamo capito gli errori e sappiamo -ha detto “Folo” a RNP – dove dobbiamo migliorare, in questa settimana si è lavorato tanto e continueremo a farlo anche in questi giorni perché sappiamo cosa migliorare per la gara di domenica”.

Due sconfitte consecutive e Reggina ferma a sette punti: ma la situazione attuale della compagine amaranto non sembra preoccupare Folorunsho. “Sono due sconfitte che ci hanno fatto riflettere, soprattutto quella di Empoli. Perché mentre in tutte le altre cinque gare era sempre arrivata la prestazione della squadra, invece a Empoli questo non è avvenuto. Penso, forse, che questo sia uno schiaffo che dal punto di vista mentale può esserci servito per farci capire dove stavamo sbagliando. Adesso unica cosa che dobbiamo fare è reagire per fare vedere a tutti di cosa siamo capaci”.

E l’ex Lazio crede di conoscere le armi a disposizione della Reggina, le ha provate prima lo scorso anno da avversario e adesso in prima persona facendo parte del gruppo. “L’anno scorso con i miei compagni al Bari dicevamo sempre che la Reggina era una squadra compatta, dove ognuno giocava per il compagno, una squadra con la giusta mentalità che ha fatto un campionato a parte per tutto l’anno. Appena sono arrivato alla Reggina le mie considerazioni hanno trovato fondamento nella realtà, era proprio come pensavo. Un gruppo unito dove si fa tutto per il compagno, per la squadra: in più c’è il mister Toscano che è un grande motivatore, riesce a dirti sempre la parola giusta. Abbiamo tutto per poter fare bene anche in questa stagione”.

Proprio il mister sembra avergli dato fiducia: Folorunsho ha già collezionato cinque gare e duna rete in amaranto. “Io continuo ad impegnarmi perché l’unica cosa che posso garantire è che ogni volta che sarò chiamato in causa proverò sempre a dare il massimo: l’importante per me è quello, dare sempre tutto perché quando dai tutto alla fine i risultati arrivano”.

Mezzala moderna, dalle spiccate doti fisiche, in campo l’ex Francavilla riesce a garantire alcuni “strappi” offensivi che aiutano la squadra ad alzare il baricentro e rendersi maggiormente pericolosa in area ospite. “Il mister in fase offensivo ci permette di muoverci con libertà e questo mi piace perché è nelle mie caratteristiche principali. Prima si difende ma una volta recuperata la palla hai libertà di “andare”, questo è importante, almeno per il mio gioco”.

Folorunsho ha trovato la continuità e anche il gol ma sembra che la squadra, in generale, fatichi ad andare a rete con costanza. “La fortuna non ci ha aiutato, specialmente nelle prime giornate. E’ vero probabilmente dovevamo e dobbiamo essere più cattivi e cinici anche per ill livello della B è alto, ma specie nelle prime uscite abbiamo avuto tante di quelle occasioni che per per i legni o per la bravure dei problemi avversari qualcosa poteva andare sicuramente meglio e non ci ha detto bene. La fortuna non è stata dalla nostra parte noi dovevamo essere più cattivi, nelle prime partite poche fortuna e tante occasioni dove poteva andare meglio, pali, non ci ha detto bene. Non dobbiamo demoralizzarci – ha spiegato Folorunsho a RNP – ma soltanto continuare a lavorare, se perseveriamo con l’impegno e l’allenamento arriveranno gol, punti, prestazioni”. (1/2 CONTINUA, alle ore 20:00 verrà pubblicata la seconda parte)

vin.ie.