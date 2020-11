Ex Reggina, la coppia Diana-Bonazzoli e la favola del Renate capolista

A quota 22 punti nel Girone A di C, c’è la mano di un ex Reggina nello straordinario avvio di stagione del Renate. Anzi due, di mani. L’allenatore è infatti Aimo Diana, esterno destro che ha vestito l’amaranto nella stagione 2002/2003 culminata con la salvezza dopo lo spareggio di Bergamo. Ed il suo vice è Emiliano Bonazzoli, attaccante che in quello spareggio, su assist proprio di Diana, segnò il gol decisivo per la permanenza.

Il Renate di Diana-Bonazzoli si gode la vetta della classifica, dopo l’ultimo successo contro il Novara e vive la favola di un piccolo comune alla guida della classifica di serie C.