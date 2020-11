Accadde oggi, Reggina piegata dal Palermo e da un incredibile errore arbitrale

16 novembre 2013, serie B, 14esima giornata di andata. Rinfrancata dalla prima vittoria della gestione Castori, la Reggina ospita la corazzata Palermo con l’intento di dare ulteriore ossigeno alla propria classifica deficitaria. Il primo tempo è appannaggio dei rosanero di Iachini, che passano in vantaggio dopo soli 8 minuti con il gol del grande ex Barreto (il paraguaiano non esulta, per rispetto ai suoi vecchi tifosi).

Nella ripresa però, gli amaranto hanno una grande reazione, mentre il Palermo perde per infortunio uno dei migliori in campo, ovvero Lafferty (si, proprio l’attuale attaccante della Reggina di Toscano…). La pressione dei padroni di casa sale, Di Michele manca il pareggio a porta praticamente vuota dopo aver dribblato Sorrentino. Nel momento decisivo della gara, la compagine dello Stretto si imbatte in una topica pazzesca del signor Mariani di Aprilia: su un tiro dalla distanza non trattenuto da Ujkani (entrato al posto dell’infortunato Sorrentino), Di Michele controlla e calcia a botta sicura, con Andelkovic che si sostituisce al proprio portiere e respinge la palla di mano. Un rigore solare, indiscutibile, come dimostra anche la reazione del difensore rosanero, che si stende per terra aspettando di essere espulso. Un rigore solare per l’intero stadio, ma non per il direttore di gara, che tra l’incredulità degli stessi calciatori ospiti, si limita ad assegnare un calcio d’angolo.

Le proteste amaranto sono furibone, Castori viene espulso. Ci sarebbe ancora tempo per pareggiare, ma il torto subito taglia le gambe alla Reggina, che nel finale subisce anche il raddoppio, complice la papera di Benassi, fino a quel momento grande protagonista.

REGGINA-PALERMO 0-2

Reggina (4-4-2): Benassi; Adejo, Gentili (35’st Maicon), Ipsa, Foglio; Sbaffo (19’st Louzada), Rigoni, De Rose, Dall’Oglio; Di Michele, Gerardi (23’st Cocco). A disposizione: Licastro, Strasser, Fischnaller, Bochniewicz, Caballero, Falco. Allenatore: Castori.

Palermo (3-5-1-1): Sorrentino (21’st Ujkani); Munoz, Milanovic, Andelkovic; Morganella, Barreto, Bacinovic (38’st Verre), Bolzoni, Daprela; Troianello; Lafferty (14’st Malele). A disposizione: Sanseverino Di Gennaro, Stevanovic, Lores, Terzi, Ngoyi. Allenatore: Iachini.

Arbitro: Mariani di Aprilia (Tegoni di Milano e Liberti di Pisa).

Marcatore: 9’pt Barreto, 44’st Milanovic

Note- Spettatori: 5071. Ammoniti: De Rose (R), Barreto (P), Dall’Oglio (R), Bolzoni (P), Sbaffo (R), Di Michele (R), Cocco (R). Espulso: 36’st Castori per proteste. Angoli: 3-2. Recupero: 1’pt e 4’st.