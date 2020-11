Dall’amaranto all’azzurro e viceversa: Delprato da veterano nella difesa a tre

Il difensore della Reggina (in prestito dall'Atalanta) e della Nazionale Under 21 si conferma tra i profili difensivi più interessanti del panorama calcistico italiano

Viso adolescenziale, movenze da veterano. Guai sottovalutare Enrico Delprato solo dopo aver dato uno sguardo alla sua carta di identità ed al numero 1999 posto nello spazio dedicato alla data di nascita. Lo ha dimostrato lo stesso difensore, di proprietà dell’Atalanta, che dalla scorsa stagione ha iniziato a costruirsi una reputazione tra i grandi, dopo aver fatto parlare di sé durante tutta la trafila del settore giovanile della ‘Dea’.

Le generalità tecniche dicono ‘difensore’, specializzato nella difesa a tre, nel centro-destra o sinistra che sia seppur con quest’ultima come posizione prediletta. La posizione che Delprato ha dimostrato fosse la più congeniale alle sue caratteristiche, forse quella che, per certi versi, ricopre come fosse un predestinato. Lo hanno capito Mimmo Toscano e Paolo Nicolato che, rispettivamente con Reggina e Italia U21, hanno riscoperto affidabilità ed efficienza nel giovane bergamasco, ad oggi perno della difesa azzurra che volerà agli Europei di categoria e piacevole (nonché preziosa) risorsa dello scacchiere amaranto in Serie B.

Le ultime due uscite della Nazionale Under 21 hanno visto lo stesso Delprato disputare entrambe le gare dal 1′ e per tutti i 90′ nel centro-sinistra difensivo azzurro, a fronte di due prestazioni da veterano che, se unite a quelle viste in amaranto, certificano la sua consacrazione in tale ruolo, accantonando lo scarso rendimento di Empoli nel ruolo di esterno destro di centrocampo. Tra l’altro, l’unica gara della stagione in cui non ha convinto dopo aver sempre messo a segno delle ottime prestazioni. Ed il segnale, dunque, sembra essere chiaro.

Dall’amaranto all’azzurro e viceversa, brilla la stella di Enrico Delprato…

an. cal.