Tesser (Pordenone): ”Chi sale dalla C può essere una sorpresa. Ménez alla Reggina…”

La casella relativa alle vittorie in casa del Pordenone di Attilio Tesser segna ancora ‘zero’, poiché tra le mura amiche del ”Teghil” i ramarri hanno collezionato soltanto tre pareggi. In due circostanze su tre, i neroverdi si sono ritrovati ad inseguire l’avversario e raggiungere il pareggio soltanto al 90′, mentre nella restante circostanza è stato l’opposto ed il riferimento va alla sfida con la Reggina, dove un tiro dalla distanza di Folorunsho, con deviazione, al 90′ ha negato la prima vittoria casalinga alla squadra di Tesser.

Quest’ultimo, intervistato da TuttoMercatoWeb, ha parlato del campionato di B e del suo Pordenone, ma ha anche fatto riferimento all’acquisto di maggior rilievo della Reggina: Jérémy Ménez. Lo ha fatto rispondendo ad una domanda legata ad un suo ex calciatore, Almici, sorprendentemente costretto costretto a ripartire dalla Serie C nonostante il proprio curriculum.

“Sono sorpreso che sia rimasto a piedi durante il mercato – ha detto il tecnico dei ramarri – con noi ha fatto bene lo scorso anno. Meritava di stare in categorie superiori, comunque è si in Serie C, ma al Palermo, mica una piazza qualunque. E poi è un periodo un po’ particolare: non solo Almici in C, guardate Boateng al Monza dove è andato anche per il rapporto speciale con Galliani ma anche e soprattutto Menez alla Reggina e altri nomi importanti che sono arrivati in Serie B”.

E sul campionato cadetto: “Empoli e Cremonese e le retrocesse renderanno il campionato impegnativo. È una B molto più qualitativa. E poi c’è il Monza. Poi occhio a chi sale dalla C che può rivelarsi una sorpresa. Per noi è una stagione di conferma, pensiamo a fare il meglio possibile. Speriamo di rimanere nella zona sinistra della classifica, prima pensiamo alla salvezza anticipata e poi ci toglieremo delle soddisfazioni. Abbiamo ringiovanito la squadra. Pensiamo di essere competitivi e siamo convinti di fare un campionato tranquillo”.