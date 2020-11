Stilese, Martinez si è riscoperto bomber “da viaggio”

Partenza con moltissime luci e solo qualche piccola e giustificabile ombra per la matricola Stilese, nella sua stagione d’esordio in Eccellenza. La squadra di mister Panarello ha finora raccolto 7 punti in 6 partite, con una partenza sprint seguita da un trittico di stop consecutivi, contro squadre del calibro di Sambiase, Vigor e Morrone.

A trascinare i gialloblù a suon di gol, anche in Eccellenza, ci sta pensando sempre lui, Juan Cruz Martinez, già arrivato a quota 5 in classifica marcatori. Un bottino di gol che l’argentino classe ’97 ha raccolto per intero in trasferta; reti pesanti le sue, che hanno consentito alla Stilese di ottenere i suoi due successi in campionato, a Gallico e Palmi. Contro i neroverdi Martinez realizzò una doppietta, ripetendosi poi anche a Lamezia dove però i suoi gol non bastarono per portare a casa punti, anche a causa del discusso rigore decisivo realizzato nel finale dalla Vigor. Non è riuscito invece a sbloccarsi in casa, dove finora la squadra di Panarello ha ottenuto un pari e due sconfitte.

In un crescendo costante di prestazioni, gol e personalità, Martinez è giunto alla sua quarta stagione con la Stilese, trascinata a suon di reti anche nei precedenti tornei di Promozione, partendo dalle 10 della prima annata, coincisa con una tranquilla salvezza, seguite poi dalle 18 della stagione successiva conclusa con la sconfitta nella finale playoff contro il Sambiase; resistendo alle sirene dalle categorie superiori, l’argentino è rimasto a Stilo, firmando la bellezza di 23 reti in 24 partite lo scorso anno, bottino fondamentale per portare i gialloblù in Eccellenza, dove Martinez non ha perso il vizio del gol.

(Immagine di copertina di Aldo Rossi)