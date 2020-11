Statistiche Reggina, focus Attacco: Denis costretto agli straordinari, Menez altalenante

Prosegue il focus di Reggionelpallone relativamente alle statistiche della rosa amaranto dopo queste prime sette giornate di serie B. Dopo aver visto un quadro generico (statistiche generali) ed esserci soffermati sul reparto difensivo (difesa statistiche) e alle corsie laterali (esterni) ci tuffiamo adesso in attacco.

In realtà nel reparto offensivo sono pochi i calciatori che hanno visto il campo con regolarità: tra infortuni e squalifiche, infatti, il 40enne German Denis è stato chiamato agli straordinari. Per l’argentino sette presenze su sette giornate e un totale di 569’ minuti di gioco, uno degli atleti più utilizzati da Toscano in questo avvio di campionato, probabilmente un impegno esageratamente oltre le reali possibilità fisiche di un calciatore della sua età. Denis non ha ancora mai segnato e ad ha fallito due rigori con Cosenza e Spal al Granillo. Chi ha invece messo a segno due reti in cinque gare e 375’ minuti è stato Jeremy Menez che ha iniziato con il botto la sua esperienza a Reggio Calabria (gol al debutto a Salerno e contro il Pescara) per poi perdersi per strada fino alla precoce espulsione casalinga rimediata contro la Spal che ha condannato la Reggina all’inferiorità numerica e alla sconfitta interna (e alla squalifica del francese nel match di Empoli). Poco impiego anche per Kyle Lafferty (4 presenze, 3 dalla panchina) che ha giocato 130’ minuti, e per Vasic autore dell’assist a Pordenone per il gol pareggio di Folorunsho e che ha visto il campo al momento 3 volte per un totale di soli 46 minuti. Ancora in bianco Gabriel Charpentier, che tra infortunio e positività al Covid 19 ha da pochissimo iniziato ad allenarsi con i compagni e spera presto di tornare in campo. Inseriamo anche nel reparto offensivo i trequartisti Nicola Bellomo, Rigoberto Rivas e Hachim Mastour.

Il barese è uno dei calciatori più utilizzati in amaranto e anche tra i più continui: per lui sette su sette, un assist e 453’ minuti sulle gambe. Per Rivas, da poco rientrato dall’infortunio, due spezzoni di match per un totale di 60’, mentre Mastour ha collezionato sei presenze e 139’ minuti totali. Nessuno di loro è andato ancora in gol.