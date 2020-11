Reggina, domenica di lavoro al Sant’Agata in vista della sfida al Pisa

Anche oggi in campo per l’allenamento: la Reggina prosegue la sua preparazione verso la prossima sfida di campionato prevista per la prossima domenica, alle ore 21 contro il Pisa allo stadio Granillo. Secondo quanto si legge nel report quotidiano della società “una domenica mattina al Centro Sportivo Sant’Agata. La squadra si è ritrovata in palestra dove ha effettuato lavoro di attivazione muscolare. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo numero 1, dove ha proseguito la fase di riscaldamento, prima di essere diviso in tre sotto-gruppi. La sessione si è conclusa con una partitella 11 contro 11 a campo ridotto. Domani la squadra godrà di un giorno di riposo, così come accordato dal tecnico Domenico Toscano. La marcia di avvicinamento a Reggina-Pisa riprenderà martedì 17 novembre.