Plizzari: “A Reggio accolto come un figlio. Mi vengono i brividi guardando video dei nostri tifosi”

Classe 2000, considerato tra i portieri italiani più promettenti, Alessandro Plizzari arriva alla Reggina dopo l’esperienza di Trapani e la trafila giovanile nel Milan, società che ne detiene il cartellino. Fuori per oltre un mese a causa della positività al Covid-19, Alessandro Plizzari è ormai nuovamente pronto a tornare in campo a difesa della porta della Reggina. Lo stesso atleta racconta ai microfoni dei colleghi di Strill.it la trattativa che lo ha portato alla Reggina e analizza questo avvio di campionato per la compagine di Toscano.

“Ho visto una squadra che a livello di prestazioni ha dato il massimo. In termini calcistici ha sempre mangiato gli avversari. Sia in un superiorità che inferiorità numerica. Lo spirito è quello di chi non si tira mai indietro per fare una corsa per il compagno. Con questa grinta e cattiveria che c’ha la squadra che il mister ha trasmesso a me e alla squadra” ha detto Plizzari rispondendo alle domande dei colleghi di Strill.

Per il portiere a Reggio ancora una “nuova occasione – dice- per dimostrare che non sono più un ragazzino. Lo devo alla società, al direttore e a tutti quelli che hanno puntato su di me. Lo devo anche alla gente di questa città che mi ha accolto, in ogni sua componente, come se fossi un figlio”.

Cresciuto a “pane e parate”, Plizzari ha un idolo ben chiaro: “Per quelli della mia età e che giocano in porta, non si può che dire Gigi Buffon”.

Infine una curiosità divertente relativa alla trattativa con gli amaranto per l’arrivo in Calabria : “Appena mi ha chiamato la Reggina, sono andato – racconta Plizzari – a cercare su internet la città e i video dei tifosi. Mi sono venuti i brividi, tante volte quanto ho visto ti dà quella spinta più. Il pubblico manca in tutti gli stadi, ma i nostri tifosi sono da dieci e lode