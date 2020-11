Di Cesare (Bari): ”Ternana più forte della Reggina dello scorso anno a livello di nomi”

Gli impegni delle Nazionali, tra Nations League e qualificazioni al prossimo Europeo, hanno fermato i campionati di Serie A e Serie B, ma non la Serie C, che questa domenica scenderà in campo per l’11^ giornata. Tra le gare in programma, spicca il big match del ”San Nicola” tra Bari e Ternana (fischio d’inizio alle 17:30), seconda contro prima, entrambe a caccia della promozione in cadetteria.

A parlare in vista della partita è stato il difensore, nonché capitano dei biancorossi, Valerio Di Cesare, il quale, parlando della partita, ha marcato le qualità della Ternana, facendo un paragone che ha coinvolto anche la Reggina di Toscano. “Ad inizio stagione – dice Di Cesare – avevo già detto ai miei compagni che la Ternana era molto forte. Non so se sono più forti della Reggina dello scorso anno, forse a livello di nomi sì. La Reggina era una squadra compatta e la sua forza è stata quella, ma a livello di nomi la Ternana è più forte”, ha concluso il calciatore dei pugliesi.

Sul cammino della sua squadra, invece, non se la sente di azzardare un paragone: ”Siamo partiti meglio rispetto alla passata stagione ma non saprei dire la nostra squadra sia più forte o meno di quella dell’anno scorso. Contano i risultati”. E sono proprio questi ultimi che la Reggina ha fatto parlare nella scorsa stagione, al netto di nomi altisonanti che non sempre sono sinonimo di vittorie certe, così come abbiamo potuto assistere negli ultimi anni.