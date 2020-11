Austria-Irlanda del Nord, Lafferty assente nella sfida di Nations League

Allo stadio Herns Happel di Vienna, Kyle Lafferty non risulta neanche in panchina.

Austria ed Irlanda del Nord, sono scese in campo alle ore 20:45 per il penultimo turno del gruppo E di Nations League. Agli occhi dei tifosi amaranto, balza sicuramente l’assenza di Kyle Lafferty: il nome dell’attaccante infatti, non rientra tra i ventuno calciatori annunciati tra campo e panchina.

Ad onor di cronaca, ricordiamo che Lafferty è entrato dalla panchina nella gara di giovedì scorso, che ha visto la nazionale nordirlandese perdere lo spareggio di qualificazione agli europei durante i supplementari, a vantaggio della Slovacchia (davvero sfortunato l’ex Palermo, che ha colpito un palo).

Resta da capire il motivo dell’odierno forfait, sicuramente se ne saprà di più entro la giornata di domani.