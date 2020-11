Ultime News

La casella relativa alle vittorie in casa del Pordenone di Attilio Tesser segna ancora ‘zero’, poiché tra le mura amiche del ”Teghil” i ramarri hanno collezionato soltanto tre pareggi. In due circostanze...

Reggina

Gli impegni delle Nazionali, tra Nations League e qualificazioni al prossimo Europeo, hanno fermato i campionati di Serie A e Serie B, ma non la Serie C, che questa domenica scenderà in campo per l’11^ giornata. Tra le...