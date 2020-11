Uefa, piano B per gli Europei: tutte le gare in Inghilterra

Secondo il Daily Mail, gli Europei della prossima estate si potrebbero disputare esclusivamente nel Regno Unito qualora l’emergenza coronavirus non permettesse di svolgere in sicurezza le partite in 12 paesi diversi

Sarebbe infatti questo il piano B della UEFA per cercare di disputare il torneo rinviato quest’anno. Sebbene il piano A resti in piedi per ospitare l’evento in 12 città di tutto il vecchi continente, si stanno esplorando alternative a causa della pandemia Covid-19 e si è discusso di questa opzione che vedrebbe il Regno Unito intervenire come unico Paese ospitante.

La Football Association, al momento, ha rifiutato di commentare l’indiscrezione, ma fonti vicino all’organo di governo calcistico europeo in Svizzera, rivela il tabloid britannico, confermano che i colloqui sono in corso.