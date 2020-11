Statistiche Reggina, gli esterni: Liotti si scopre bomber, Di Chiara da ritrovare

Prosegue il focus di Reggionelpallone relativamente alle statistiche della rosa amaranto dopo queste prime sette giornate di serie B. Dopo aver visto un quadro generico (statistiche generali) ed esserci soffermati sul reparto difensivo (difesa statistiche), tocca agli esterni della Reggina, che a secondo dei momenti di gioco sono chiamati a divenire o quinti di difesa o ali sulla mediana. C’è molta alternanza tra le opzioni presenti in rosa, con il tecnico Domenico Toscano che preferisce avvicendare molto gli uomini a disposizione. Gianluca Di Chiara arrivato dal Perugia ha collezionato sette presenze (sei subentrando dalla panchina), 237’ minuti e due ammonizioni: il suo rendimento è ancora da rivedere anche perché da un calciatore con la sua esperienza ci si aspetta continuità e prestazioni sicuramente più elevate. C’è chi si è riscoperto bomber è Daniele Liotti: 3 reti in sei presenze (capocannoniere della Reggina al momento), 392’ collezionati e anche sei sostituzioni, per rendimento uno dei migliori al momento. Sul fronte opposto, quello destro, Gabriele Rolando ha giocato 4 partite e 331’, mentre Mario Situm 5 gare ma soli 151’ minuti. Il giovane Lorenzo Peli non ha ancora debutto in questo campionato di serie B.