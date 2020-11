Reggina, continua la preparazione in vista del Pisa: Vasic di nuovo in gruppo

Un sabato ‘atipico’ per la Reggina, che a causa dello stop dovuto agli impegni delle Nazionali dovrà osservare un week-end di riposo ‘forzato’, così come tutte le compagini di Serie B e Serie A. Niente impegni ufficiali, sì, ma la squadra è comunque scesa in campo per svolgere una seduta di allenamento, tenutasi questa mattina presso il centro sportivo Sant’Agata.

”Sotto le direttive dello staff tecnico – si legge nel report divulgato dal club amaranto – il gruppo ha iniziato la seduta in palestra. La squadra si è poi spostata sul campo, dove ha effettuato degli esercizi neuromuscolari, partitelle a tema e, nel finale, la consueta sfida a campo ridotto”.

La novità riguardo il ritorno in gruppo di Nikola Vasic che, come avevamo scritto nei giorni scorsi, di rientro dal proprio paese natale ha dovuto attendere l’esito del tampone prima di aggregarsi nuovamente ai propri compagni. Da oggi torna ad essere a disposizione di mister Toscano, che potrà contare su di lui per il match casalingo di domenica prossima contro il Pisa.

Per la giornata di domani, invece, è prevista una sessione di allenamento.