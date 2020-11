Serie B: oggi in campo Entella e Venezia per il recupero della quinta giornata

Approfittando dello stop forzato per le gare delle Nazionali, il calendario della serie B oggi permette il recupero della quinta giornata di campionato. Al Comunale di Chiavari, ore 15, scenderanno in campo Virtus Entella-Venezia con i padroni di casa che hanno bisogno dei tre punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica mentre il Venezia cerca il successo per proiettarsi subito a ridosso delle due battistrada. Le probabili formazioni del match:

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Borra; Poli, Pellizzer, Chiosa; De Col, Crimi, Toscano, Brescianini, Currarino; Petkovic, De Luca. All.: Tedino.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Felicioli; Fiordilino, Vacca, Serena; Aramu; Forte, Johnsen. All.: Zanetti.

Arbitro: Camplone di Pescara.