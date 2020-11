Reggina chiamata agli straordinari: sette partite in un mese

Trascorsa la pausa per gli impegni delle nazionali per la Reggina si avvia un vero e proprio tour de force con sette gare in un mese, e nove partite totali da disputare da qui alla fine del 2020. Calendario fitto per la serie B che non risparmia naturalmente nessuno e che, da qui alle prossime giornate, deciderà molto della graduatoria futura, degli obiettivi delle squadre e delle società protagoniste.

Dal prossimo match serale di domenica 22 novembre contro il Pisa al Granillo, valido per l’ottava giornata del campionato di serie B fino al 22 dicembre, quindi un mese esatto, la Reggina dovrà disputare sette partite. Il sabato successivo (28 novembre ore 16) si vola a Monza per la gara contro la squadra di Brocchi e del presidente Berlusconi. Si torna in casa per la decima di campionato contro il Brescia (5 dicembre), mentre il 12 dello stesso mese la Reggina sarà impegnata a Verona contro il Chievo. Subito dopo un doppio turno casalingo: l’infrasettimanale contro il Venezia (15 dicembre) e la partita contro il Cittadella, prevista sempre al Granillo per il 19 dicembre. Successivamente due trasferte consecutive: a Vicenza dopo tre giorni (22 dicembre, un mese dalla gara contro il Pisa) e a Reggio Emilia il 27 dicembre post Natale.

Il 2020 della Reggina si chiude con un altro infrasettimanale casalingo: giorno 30 dicembre arriva al Granillo la Cremonese. Nove partite in meno di un mese e mezzo che avranno tanto da dire sul campionato della Reggina e sul futuro degli amaranto in questa serie B.