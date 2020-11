Reggina, Bellomo: ”Avevamo necessità di rifiatare. Play-off? Prima blindiamo la salvezza”

Se il suo impegno fosse stato ripagato dal campo, ad oggi la casella di Nicola Bellomo alla voce ‘gol fatti’ non segnerebbe quota ‘zero’. Lo stesso che il fantasista amaranto porta alle spalle, seppur preceduto da quel numero 1 che da circa un anno a questa parte, di fatto, gli appartiene. Dieci, come le gare di questa stagione in cui è rimasto a secco, per le quali però la voglia di riscattarsi è tanta e la si vede in campo di partita in partita, specie nelle ultime. Sbloccarsi è il suo prossimo obiettivo e la sosta servirà anche a lui per ricompattarsi e ritrovare lucidità, consapevole della massima fiducia nei suoi confronti da parte di mister Toscano. ”Ringrazio il mister per questo – ha detto a Gazzetta del Sud – mi trovo in una bella famiglia e non vediamo l’ora di tornare in campo, siamo arrabbiati al punto giusto”.

Bellomo ha potuto avvertire sulla propria pelle la difficoltà della Serie B: ”Ci sono diverse squadre forti, soprattutto le retrocesse che sono partite con i favori del pronostico. Il livello si è alzato. Contro la Spal, pur essendo in inferiorità numerica, abbiamo sfiorato il pareggio in più di un’occasione”. Perciò, attenzione a creare troppe aspettative: ”Play-off? Non facciamo voli pindarici. Vogliamo stupire, ma prima di tutto pensiamo a conquistare i punti per blindare la salvezza. Il calcio è imprevedibile e nessuna gara è scontata, anche perchè si è azzerato il fattore campo”.

Quest’ultimo, dal momento in cui si è optato per le porte chiuse: ”Forse siamo i più penalizzati per l’assenza dei tifosi – prosegue il calciatore amaranto – Ci manca la spinta del ‘dodicesimo uomo’, l’anno scorso contro il Catanzaro, ad esempio, ci diedero un prezioso aiuto”. Una decisione, tuttavia, tanto dolorosa quanto necessaria per il contenimento del Coronavirus, che vede anche gli amaranto impegnati con i controlli di routine: ”Ogni due giorni ci sottoponiamo ai tamponi, frequentiamo solo il Sant’Agata e al termine degli allenamenti preferiamo chiuderci in casa”.

Sul secondo tempo di Empoli, invece, il 29enne barese spiega: ”Ci siamo abbassati e gli avversari ne hanno approfittato. La sosta è giunta nel momento opportuno, avevamo necessità di rifiatare. Si è fatta sentire anche un po’ di stanchezza mentale”. Adesso il Pisa, seppur con qualche rimpianto finora: ”Contro il Pisa dipenderà da noi. Proveremo a tornare al successo, anche se non sarà semplice, ma dovremo temere soltanto noi stessi. Ci mancano i due punti di Chiavari, dove il match era praticamente finito. Nel derby con il Cosenza, inoltre, la rete di Loiacono era valida, la palla aveva oltrepassato la linea ma l’arbitro ha concesso il rigore. Sarebbe utile l’introduzione del Var”.

E sui rigori: ”Sarei pronto a calciarli, ma deciderà il mister. Comunque Denis è un professionista e mi auguro che alla ripresa ritorni a segnare”.