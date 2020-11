Qui Pisa: nei toscani recupera Loria, squalificato Eros Pisano

Il Pisa allenato da Luca D’Angelo si ritroverà lunedì prossimo per iniziare la preparazione in vista della sfida alla Reggina di domenica 22 novembre al Granillo, fischio d’inizio ore 21. Il tecnico in questa settimana di allenamenti proverà i moduli giusti e sceglierà la formazione iniziale anche in base al recupero di alcuni calciatori importanti per il suo scacchiere: ad esempio è recuperato per la sfida contro gli amaranto il portiere Leonardo Loria (con un passato nelle givanili reggine) anche lui come Plizzari fuori per Covid. Non ci sarà il difensore Eros Pisano che sconterà la squalifica dopo l’espulsione di Vicenza.

Bisognerà, in ultimo, valutare le condizioni dei calciatori che rientreranno dalle nazionali come Varnier e Marin.