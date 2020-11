Galliani: ”La Reggina può costruirsi un ruolo in questo campionato. Quando venni al Granillo…”

Difficilmente un dirigente sportivo con l’esperienza e la conoscenza calcistica di Adriano Galliani lo si vede in categorie inferiori alla Serie A. Un personaggio tanto affermato nel mondo del calcio che farebbe comodo a qualsiasi squadra e che, per scelte di cuore, nel settembre 2018 è ripartito da dove tutto ebbe inizio: dal Monza. Vincente ed importante, ambiziosa e di grande caratura, la coppia nuovamente formata con Silvio Berlusconi, con il quale ottenne i successi più prestigiosi della storia del Milan.

Adesso, però, il nuovo obiettivo dei due è fare grande il Monza, neopromosso in Serie B e con la testa verso un unico traguardo: quello di raggiungere la massima serie. Lo stesso Galliani, ai microfoni della Gazzetta del Sud ha però dichiarato che il club ha dovuto fare i conti con qualche ‘rallentamento’, tra l’ordinario e lo straordinario. Non è mancato il suo pensiero sulla Serie B, così come sulla Reggina di Toscano e sul gioiellino amaranto Ménez. Le sue parole:

L’inizio del Monza, tra covid e processo di crescita: ”L’inizio è stato caratterizzato anzitutto dall’emergenza Covid, non dimentichiamoci che abbiamo avuto ben nove positività al virus. A questo, aggiungiamo i normali processi di crescita che riguardano diversi fattori, tra i quali i tempi di ambientamento di alcuni calciatori stranieri. Giusto per fare un esempio, abbiamo portato a Monza un attaccante del calibro di Gytkiaer, capocannoniere del campionato polacco: ci sta che alcuni elementi, rispetto ad altri, abbiano bisogno di qualche settimana in più per entrare al top della forma”.

Il covid che indebolisce la Serie B: ”Credo che difficilmente ci saranno provvedimenti governativi in tal senso. Da qui a fine pandemia, bisognerebbe cercare di ridurre i costi. In B ci vorrebbe un modello simile a quello della serie A, soprattutto per quanto concerne fondi ed incremento dei ricavi”.

Sulla Var: ”Sono favorevole, magari già dalla prima giornata di ritorno”.

Sulla Reggina: ”La Reggina ha costruito una buonissima rosa, all’interno della quale non mancano alcuni calciatori di livello . Ha una storia alle spalle, e può costruirsi un ruolo in questo campionato. Cos’è mancato finora? Sicuramente il pubblico. Reggio Calabria è una piazza appassionata, io stesso ai tempi del Milan ho potuto constatare dal vivo il grande tifo del Granillo”.

Su Ménez: ”E’ un giocatore molto forte, di categoria ovviamente superiore, che ha talento e qualità”.