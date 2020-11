Roccella, slitta ancora il recupero con il Troina

Ancora un rinvio per la partita del Girone I di Serie D tra Roccella e Troina, sfida valida come recupero della 5^ giornata, inizialmente programmata per il 25 ottobre.

La LND ha fatto sapere che il match in programma al “Ninetto Muscolo” slitterà di una settimana: da domenica 15 novembre a domenica 22. Ancora sette giorni di attesa e di lavoro per la formazione amaranto, chiamata a dare una svolta alla propria stagione proprio a partire da questo incontro. Le cinque sconfitte in altrettante partite giocate sono un macigno che la formazione di mister Galati deve riuscire a sgretolare il più in fretta possibile.

Come Roccella-Troina, anche Gelbison-Città di Sant’Agata ha subito un rinvio, in questo caso a data da destinarsi.