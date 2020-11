Irlanda del Nord: Lafferty, quel palo maledetto e la maglietta in ricordo della sorella

Un ricordo, un pensiero fisso. In occasione della gara di qualificazione agli Euro 2020 contro la Slovenia, con la ‘sua’ Irlanda del Nord, Kyle Lafferty è entrato in campo indossando una maglia commemorativa in ricordo della sorella Sonia, scomparsa prematuramente la settimana scorsa. Una foto, un nome, due date. Tanti brividi per l’immagine in sé, postata dal giornale irlandese Belfast Telegraph e che ha visto l’attaccante della Reggina scendere in campo per la prima volta in seguito al tragico e doloroso lutto che lo ha colpito.

In più, la delusione arrivata al termine dei tempi supplementari, i quali hanno sancito la qualificazione della Slovacchia ai danni degli uomini di Baraclough al prossimo Europeo, che l’Irlanda del Nord di Lafferty vedrà da casa. Anche sfortunati i britannici, che proprio con l’attaccante amaranto hanno colpito un palo che avrebbe potuto cambiare le sorti della sfida.

Nel finale, lacrime liberatorie per lo stesso Lafferty, tra l’amarezza per il risultato ed il ricordo di una settimana difficile alle spalle…