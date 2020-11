Giuseppe Praticò ed il Covid: ”Ho temuto di non farcela. Esperienze così ti segnano”

Il Covid 19 è oramai entrato nelle vite di tutti noi da parecchi mesi, durante i quali abbiamo assistito ad un cambiamento radicale della parola ‘normalità’, ad oggi dal sapore semi sconosciuto. Tante vite sono cambiate, molte persone hanno dovuto fare i conti a tu per tu con questo ‘maledetto’ virus, che ancora oggi scuote l’Italia ed il mondo intero. Tra queste, anche una nota figura del mondo del calcio reggino, ovvero Giuseppe Praticò, ex dirigente della Reggina.

La sua non è stata un’esperienza agevole e lo si evince dall’intervista che lo stesso ha rilasciato alla Gazzetta del Sud, raccontando passo dopo passo la sua lotta al Coronavirus. “Più volte ho temuto di non farcela, è stata un’esperienza terribile che non auguro a nessuno“, ha detto l’imprenditore reggino, da poco tornato a casa dopo essere stato ricoverato al GOM di Reggio Calabria e per giunta attaccato ad un respiratore viste le cause derivanti dal virus.

”Ho avuto tanti pensieri negativi, ero solo, attaccato ad un respiratore, insieme ad altre persone messe male come me. Ho avuto dei momenti di grande scoramento, ero lontano dalla mia famiglia che potevo sentire solo tramite cellulare, ma non è la stessa cosa. Sono stato dimesso anche se ancora positivo, seppur senza sintomi. Di certo, da oggi in poi apprezzerò di più ogni momento e attimo della mia vita, esperienze del genere ti segnano. Spero che questa mia testimonianza possa servire alle persone per capire quant’è importante utilizzare la mascherina e mantenere la distanza. Bisogna stare attenti, molto attenti…”

Attraverso la propria pagina Facebook, l’ex dirigente amaranto ha postato la propria intervista integrale (che potrete leggere cliccando in basso), allegando un suo commento aggiuntivo.

A Giuseppe, la Redazione di ReggioNelPallone.it esprime i migliori auguri per una pronta guarigione.