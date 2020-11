Dilettanti, la LND ha deciso: annullate le fasi nazionali in Eccellenza

Il Consiglio Direttivo della LND, riunitosi nella giornata di giovedì 12 novembre in videoconferenza, ha tracciato delle linee guida per tenere ancora aperta la possibilità di portare a termine la stagione 2020/2021 nei campionati dilettantistici regionali.

La decisione presa dal Consiglio Direttivo è stata di annullare le fasi nazionali delle singole manifestazioni, così da avere maggior tempo a disposizione per completare i singoli campionati regionali. Andando nel dettaglio, non avrà luogo la fase finale della Coppa Italia Dilettanti, tra le vincitrici delle singole regioni, come non avverranno in coda alla stagione gli spareggi interregionali tra le seconde classificate di Eccellenza, per essere promossi in Serie D.

Per quanto concerne le giovanili, non verrà disputata la fase nazionale del campionato Under 19, tra i club campioni regionali; annullato anche il Torneo delle Regioni. Il Consiglio Direttivo, augurandosi una ripresa degli allenamenti come da programma, per il 4 dicembre, ha ipotizzato due settimane di preparazione per le squadre, poi si procederà con i recuperi delle gare non disputate finora, infine una ripresa completa dei campionati, da portare a termine anche oltre il 30 giugno 2021.

Saranno tuttavia determinanti le prossime settimane per comprendere se la situazione pandemica in Italia potrà consentire o meno di mettere in atto tale programma.