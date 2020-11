Statistiche Reggina, focus centrocampo: Crisetig fondamentale, Folorunsho guadagna spazio

Prosegue il focus di Reggionelpallone relativamente alle statistiche della rosa amaranto dopo queste prime sette giornate di serie B. Dopo aver visto un quadro generico (statistiche generali) ed esserci soffermati sul reparto difensivo (difesa statistiche), oggi è la volta del centrocampo.

In questo reparto il ruolo di Lorenzo Crisetig è sempre più fondamentale: il calciatore ex Bologna è il più utilizzato nella rosa amaranto con 598’ minuti. Per lui sette presenze come per Nicolò Bianchi che ha totalizzato 430’ minuti giocati, Michael Folorunsho ha invece timbrato cinque presenze (quasi sempre dalla panchina) e anche una rete (così come Crisetig). In mezzo al campo poco spazio per Francesco De Rose (2 presenze e 32’ ) e per Ricardo Faty, adesso infortunato, che ha collezionato solamente 2 presenze, 1 assist e 67’ minuti giocati. Zero presenze ancora per il giovane Andrea Marcucci.

Non prendiamo in considerazione la batteria degli esterni e dei trequartisti, che saranno analizzati con focus dedicati.

v.i.