Serie B, Cremonese scatenata: Ariedo Braida nuovo dg e si punta Pazzini

Un colpaccio per svoltare. Ultima in classifica a quota tre punti, la Cremonese di mister Bisoli deve fare i conti con un inizio di campionato deludente, con soli tre pareggi ed altrettante sconfitte in sette gare (una rinviata per covid). Per tentare di invertire la rotta, la società grigiorossa ha messo a segno un grande colpo dirigenziale, di quelli che vanno oltre il rettangolo di gioco.

Si tratta dell’assunzione di Ariedo Braida nel ruolo di direttore generale del club, un profilo di assoluto spessore nazionale ed internazionale viste le prestigiose esperienze, tra le altre, con Milan e Barcellona. Il DG assumerà l’incarico a decorrere dal 1° dicembre, con il suo predecessore (Paolo Armenia) che ricoprirà il ruolo di direttore operativo.

E la Cremonese, con un tale ingaggio, si prepara a svoltare e fare sul serio, a partire dal mercato. Nelle ultime ore, infatti, il club lombardo, così come riportato da calciomercato.com, avrebbe messo nel mirino l’esperto attaccante Giampaolo Pazzini, rimasto tra gli svincolati in seguito all’esperienza con l’Hellas Verona.